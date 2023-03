Coupe du monde de snowboard - Les Belges éliminés en qualifications du slopestyle à Silvaplana

Les deux Belges disputaient la deuxième série qualificative. De Sloover a fini 11e avec un score de 54,00 points, obtenu lors de son premier 'run'. Smits s'est classé 21e avec 19,66 points. Les huit premiers de chacune des deux séries avancent en finale, programmée dimanche. Dans la série de De Sloover et Smits, le dernier qualifié est le Suisse Moritz Thoenen avec 64,66 points. De Sloover termine 21e sur l'ensemble des 51 participants et Smits 37e. Chez les dames, Evy Poppe avait été éliminée jeudi en terminant 13e et avant-dernière des qualifications, avec une meilleure note de 47,40 points lors de son deuxième 'run'. Les dix premières accédaient à la finale, remportée samedi par l'Américaine Julia Marino (87,25 points) devant l'Autrichienne Tess Coady (85,00) et l'Autrichienne Anna Gasser (82,25). (Belga)