Diables Rouges - Johan Bakayoko fête sa première cap avec un assist: "Je n'ai pas les mots"

Monté au jeu à la 60e minute à la place de Lukebakio, Bakayoko a déjà montré toutes ses qualités avec un assist pour le triplé de Romelu Lukaku après avoir éliminé deux défenseurs suédois. "Je suis très content, c'est une très grande fierté. Je n'ai pas les mots pour décrire ce que je ressens." Membre des U21, le joueur du PSV Eindhoven a rejoint le groupe des Diables mardi après la blessure de Doku. "En tant que nouveau joueur, il y a toujours une appréhension car on ne connaît pas trop les grandes stars qu'il y a dans l'équipe. Mais j'ai découvert que ce groupe est une vraie famille. Tout le monde est proche et c'est idéal pour un jeune." À 19 ans, Bakayoko est un des visages de la nouvelle génération des Diables Rouges. "Il y avait trois joueurs de 19 ans sur le banc (Bakayoko, Lavia et Debast, ndlr) et d'autres dans le début de la vingtaine. Il y a une nouvelle génération qui est prometteuse." (Belga)