DP World Tour - Alexander Knappe nouveau leader à Johannesburg

L'Allemand de 34 ans a signé un troisième tour de 65 coups, un total de sept sous le par, après huit birdies et un bogey. Knappe, qui a terminé troisième du Thailand Classic en février et a signé une sixième place lors du Hero Open une semaine plus tard, a un coup d'avance sur un quatuor de golfeurs avec dix-huit trous à jouer: son compatriote Nick Bachem, le Malaisien Gavin Green, le Sud-Africain Hennie Du Plessis et le Suédois Joakim Lagergren. (Belga)