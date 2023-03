Formule E - Stoffel Vandoorne prend la 6e place du ePrix de Sao Paulo

Après avoir décroché sa première pole position de la saison lors des qualifications, Vandoorne a perdu la tête de la course dans le 16e tour. Longtemps troisième, le Courtraisien a ensuite connu une fin de course difficile pour terminer à la 6e place La victoire est revenue au Néo-Zélandais Mitch Evans (Jaguar) devant son compatriote Nick Cassidy (Envision Racing) et son coéquipier britannique Sam Bird. Le Portugais Antonio Felix Da Costa (Porsche) et le Français Jean-Eric Vergne (DS-Penske) ont complété le top 5 devant Vandoorne. Au classement du championnat du monde, l'Allemand Pascal Wehrlein (Porsche), 7e samedi, reste en tête avec 86 points devant le Britannique Jake Dennis (Avalanche), 2e avec 62 points, et Cassidy, 3e avec 61 points. Stoffel Vandoorne est lui 11e avec 22 points. Le prochain rendez-vous du championnat du monde est prévu les 22 et 23 avril avec deux ePrix à Berlin en Allemagne. (Belga)