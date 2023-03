JO 2036 - Le Mexique a remis au CIO sa lettre d'intention pour organiser les JO en 2036 ou 2040

La présidente du Comité olympique mexicain, Maria José Alcala et le secrétaire d'état aux affaires étrangères, Marcelo Ebrard ont en effet rencontré le président du CIO, le Comité international olympique, à Lausanne. Le Mexique avait déjà annoncé en novembre être intéressé par l'organisation des JO de 2036, alors que le comité olympique mexicain fête cette année son 100e anniversaire. Les Mexicains seraient aussi contents de pouvoir accueillir ceux de 2040 après avoir déjà organisé les JO de 1968. Ceux-ci avaient été particulièrement réussis sur le plan sportif, en particulier en athlétisme où les performances mémorables s'étaient multipliées grâce notamment à la situation en altitude de la capitale mexicaine (2200 m au-dessus du niveau de la mer). Personne n'a oublié le bond prodigieux de Bob Beamon en longueur (8m90) ou la manière de sauter en hauteur, sur le dos, de Dick Fosbury qui révolutionné la discipline. La domination américaine en sprint avait été tout aussi marquante sur la piste que sur le podium avec la protestation politique de deux d'entre eux, Tommie Smith et John Carlos, un poing ganté levé sur le podium du 200m pour dénoncer la situation des afro-américains aux États-Unis. Le Mexique est "une puissance sportive qui accueillera la Coupe du monde (de football) en 2026 (conjointement avec les États-Unis et le Canada, ndlr), le seul pays à l'accueillir trois fois", après 1970 et 1986, a rappelé Marcelo Ebrard. Les JO d'été doivent se dérouler à Paris en 2024, à Los Angeles en 2028 et à Brisbane en 2032. (Belga)