LPGA Tour - Manon De Roey ne passe pas le cut du Drive On Championship en Arizona

L'Anversoise, 31 ans, a bouclé son deuxième parcours en 73 coups, avec deux birdies pour trois bogeys, finissant à un au-dessus du par. Avec un total de 142 coups, deux sous le par, Manon De Roey se classe 77e et ne franchit par le cut, pour un coup de trop. Elle avait réussi un premier parcours en 69 coups qui l'avait menée à la 33e place. Un trio occupe la tête au classement général. - Classement après le 2e tour (par 72): 1. Moriya Jutanugarn (Tha) 132=67-65 -12 . Maddie Szeryk (Can) 132=67-65 . Jenny Shin (CdS) 132=65-67 4. Lilia Vu (USA) 133=67-66 5. An Na-rin (CdS) 134=67-67 . Alison Lee (USA) 134=65-69 ... (éliminée) 77. Manon De Roey 142=69-73 (Belga)