Pas de Legoland à Charleroi: DéFI propose un recentrage sur les secteurs-clés identifiés

Par les voix du président de la régionale wallonne de DéFI, Daniel Soudant, et du conseiller communal carolo des amarantes, Jean-Noël Gillard, la formation amarante a plaidé pour un recentrage des recherches sur les secteurs clés, initialement identifiés, donnant des avantages concurrentiels et des perspectives pour l'emploi. Celle-ci pense à l'industrie manufacturière de pointe, les transports et logistiques, les industries du vivant, et les secteurs du créatif et du digital. Après l'échec de l'implantation de l'usine ThunderPower, constructeur chinois de voitures électriques, et du projet Legoland, DéFI estime "urgent d'envisager un plan C pour ce site afin de créer des emplois durables et non délocalisables dans une région qui en a cruellement besoin". Dans un communiqué, DéFI regrette profondément ce nouvel échec dans une région au taux d'emploi le plus faible, sans l'attribuer aux seuls responsables politiques aux affaires. Il pointe aussi le groupe Merlin Entertainments "qui a vu son management totalement chamboulé, a subitement retourné sa veste en estimant le projet non viable. Legoland ira en ... Chine. Cela relève plus d'une stratégie politico-économique et révèle la fragilité d'accords non contraignants", a fait observer Daniel Soudant. Pour celui-ci, il y a lieu de se demander si "plutôt que de vouloir mettre tous les œufs dans le même panier, le mieux est d'envisager l'implantation de plusieurs secteurs d'activités sur les 93 hectares de l'ancien site de Caterpillar". DéFI demande par conséquent aux différents acteurs locaux et régionaux d'agir au plus vite pour offrir à la région de Charleroi des projets à la hauteur des ambitions attendues par les Wallon(ne)s. (Belga)