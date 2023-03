PGA Tour - Scheffler et McIlroy en 8es de finale du WGC de Match Play au Texas, Rahm éliminé

L'Espagnol, auteur d'un début d'année probant avec trois titres empochés sur le circuit nord-américain PGA, s'est incliné pour la deuxième fois en trois duels, face à l'Américain Billy Horschel (3&2), incapable de placer le moindre birdie. Il est le seul du top 6 mondial à prendre la porte de l'épreuve après la phase de groupes. Scheffler, l'occupant du trône, n'a lui eu aucun mal à se frayer un chemin en 1/8e avec une troisième victoire consécutive (3&2), aux dépens du Sud-Coréen Tom Kim (N.17). "J'essaie simplement de faire de bons coups, de continuer à bien exécuter et j'espère continuer sur cette lancée", a sobrement commenté celui qui défendra son titre au Masters d'Augusta dans deux semaines. Un face-à-face l'attend samedi contre son compatriote J.T. Poston (N.43). McIlroy, vainqueur de l'épreuve en 2015, n'avait besoin que d'un nul face à Keegan Bradley, mais il s'est imposé sans peine (3&2). "Chaque jour qui passe me donne de plus en plus de confiance", s'est félicité le Nord-Irlandais, qui sera opposé à l'Australien Lucas Herbert (N.46). (Belga)