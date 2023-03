Sarah Frères et Anne-Sophie Leurquin, le duo féminin inédit à la tête de l'AJP

Cette dernière a tenu, ce samedi, son assemblée générale au cours de laquelle a été renouvelé son conseil de direction pour les 4 prochaines années. Y ont également été élus Benoit Toussaint (Belga) au poste de secrétaire et Samuel Sinte (l'Avenir) à celui de trésorier. Sandra Farrands, Catherine Joie, Romuald La Morté, Pierre Lambert, Aubry Touriel, Audrey Vanbrabant y représentent les journalistes indépendants. Sung-Shim Courier (L'Echo), Fabrice Gérard (RTBF), Antonio Solimando (RTL), Kinos Dossou (Enjeux Télévision), Michel Damanet (indépendant), Colin Delfosse (indépendant), Katrin Margraff (BRF), Xavier Simon (No Télé), François Ryckmans (pensionné actif) et Gérard Gaudin (Belga) complètent le tableau. Composé de 20 membres bénévoles de différentes régions et origines, le nouveau conseil de direction compte un tiers de femmes et près de la moitié de journalistes indépendants. Tous les types de médias y sont représentés ainsi que la plupart des métiers du journalisme. (Belga)