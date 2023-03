Championnat du monde de motocross - Amandine Verstappen 14e du GP d'ouverture en Sardaigne après un abandon dans la 2e course

La pilote liégeoise, 23 ans, avait terminé 6e de la première course samedi, mais a dû abandonner au 7e des 11 tours de la seconde dimanche matin alors qu'elle figurait encore dans le top 10. La victoire est revenue à l'Espagnole Daniela Guillen (GasGas), 2e de la première course et victorieuse de la seconde. La Néerlandaise Lotte Van Drunen (Kawasaki) a pris la 2e place. La championne du monde, la Néerlandaise Nancy van de Ven (Yamaha) a dû se contenter du 9e rang. Ce Grand Prix de Sardaigne était le premier des six rendez-vous du championnat du monde dames. La prochaine étape au programme est prévue à Frauenfeld pour le Grand Prix de Suisse le 10 avril. Après trois saisons passées chez BUD Racing Kawasaki, Amandine Verstappen, championne de France l'an dernier, est passée chez Yamaha NewBike. Elle se retrouve au guidon de la Yamaha YZ250F avec laquelle elle avait remporté le Grand Prix des Pays-Bas à Valkenswaard en 2019 terminant 4e du championnat du monde WMX. Elle fut 6e l'an dernier au classement final. (Belga)