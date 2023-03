Gand-Wevelgem - Christophe Laporte gagne devant Wout van Aert après un festival des Jumbo-Visma

Le duo a faussé compagnie au peloton lors de la deuxième des trois ascensions du Kemmelberg (1,4 km à 6,6 pour cent) à 53 km de l'arrivée, créant directement un écart conséquent. Van Aert et Laporte atteignaient l'arrivée ensemble, tous deux les bras levés. Le Français franchissait la ligne en premier et décrochait, à 30 ans, le 27e succès de sa carrière, le premier de la saison. L'an passé, il avait terminé deuxième, derrière l'Erythréen Biniam Girmay. Sep Vanmarcke (Israel-Premier Tech) réglait le sprint pour la troisième place à 1:56 devant Frederik Frison (Lotto Dstny) et le Danois Mads Pedersen (Trek-Segafredo). (Belga)