Gand-Wevelgem - La 85e édition de Gand-Wevelgem s'est élancée à Ypres sous la pluie

Cinq forfaits de dernière minute ont été enregistrés dimanche: le Britannique Mark Cavendish (Astana-Qazaqstan), malade, l'Ukrainien Andrii Ponomar (Areka-Samsic), les Canadiens Benjamin Perry (Human Powered Health) et Hugo Houle (Israel-Premier Tech) ainsi que l'Allemand Rick Zabel (Israel-Premier Tech). 169 coureurs ont quitté Ypres en direction de Wevelgem où sera jugée l'arrivée aux environs de 17 heures au terme de 260,9 kilomètres de course. En 2022, l'Erythréen Biniam Girmay avait été le premier coureur africain à inscrire son nom au palmarès de la classique belge. Il avait devancé au sprint le Français Christophe Laporte et Dries Van Gestel. La course Gand-Wevelgem féminine, dont on dispute cette année la 12e édition, prendra son envol à Ypres à 13h50. L'arrivée est prévue à Wevelgem vers 18 heures au terme de 162,5 kilomètrs de course. L'Italienne Elisa Balsamo avait devancé, en 2022 à Wevelgem, la Néerlandaise Marianne Vos et l'Italienne Mari Giulia Confalonieri. (Belga)