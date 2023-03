Gand-Wevelgem - Wout van Aert: "Nous avons pensé à notre finale en duo à l'E3 en 2022"

"Noua avons parlé à environ 10 kilomètres de l'arrivée", a expliqué Wout van Aert (2e), qui est monté sur son 3e podium printanier en trois courses, après sa 3e place à Milan-Sanremo et sa victoire de vendredi au GP de l'E3 2023. "Après notre petite discussion, nous savions donc qui serait vainqueur à Wevelgem. J'ai personnellement gagné vendredi à Harelbeke et mon esprit est déjà fixé sur les courses qui viennent. Christophe a commencé la saison avec la maladie et il méritait cette victoire. Ca peut sembler facile de donner une victoire mais il n'est jamais facile de gagner une course. Nous avons beaucoup pensé à notre succès à l'E3 en 2022. On s'était dit qu'on ne pourrait plus jamais réaliser pareil exploit." Van Aert avait alors triomphé devant Laporte au terme d'un long duo, avec un avantage de 1:35 sur le Suisse Stefan Küng. Cette fois, le troisième, Sep Vanmarcke, a franchi la ligne 1:56 après le duo. "Nous avons pu réaliser une fois encore cet exploit à deux. Je veux souligner que c'est le fruit d'un très gros travail. Et gagner ensemble procure toujours un très bon sentiment." (Belga)