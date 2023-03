Jette-2 personnes légèrement intoxiquées après un incendie dans un immeuble à appartements

"Il y avait, à notre arrivée sur les lieux, un dégagement de fumée", a expliqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. "Nous avons installé un poste de commandement à un étage inférieur et sommes montés ensuite. L'incendie a été rapidement maîtrisé. Deux personnes ont été légèrement intoxiquées par la fumée. Elles ont été soignées sur place. Il n'était pas utile d'évacuer tous les habitants de l'immeuble", a-t-il détaillé. L'origine de l'incendie est accidentelle. L'appartement sinistré est temporairement inhabitable et son habitant a été pris en charge par la zone de police Bruxelles-Ouest et par les services communaux de Jette. Les pompiers sont intervenus avec trois autopompes, deux auto-échelles deux SMUR et plusieurs ambulances. (Belga)