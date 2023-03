Le Honduras rompt ses relations diplomatiques avec Taïwan

Le ministre des Affaires étrangères, Enrique Reina, "sur instruction de la présidente de la République Xiomara Castro, a communiqué à Taïwan la décision de rompre les relations diplomatiques" entre les deux territoires, a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. Avec ce revirement, il ne reste que 13 nations à reconnaître officiellement Taïwan. Cette annonce intervient deux jours après une visite à Pékin de M. Reina, appuyée par Mme Castro, afin de discuter de l'établissement de liens diplomatiques bilatéraux. Au nom de son principe d'"Une seule Chine", Pékin ne permet pas aux pays étrangers de maintenir des relations diplomatiques avec Taipei. L'île a toutefois noué des partenariats à l'international via d'autres canaux. Sur son compte Twitter le 14 mars, Xiomara Castro avait annoncé avoir demandé à Enrique Reina de nouer des relations "officielles" avec la Chine. "Le gouvernement de la République du Honduras reconnaît l'existence d'une seule Chine dans le monde, et que le gouvernement de la République populaire de Chine est le seul gouvernement légitime à représenter toute la Chine", a dit le ministère des Affaires étrangères hondurien. "Taïwan est une partie inaliénable du territoire chinois", a poursuivi le ministère, ajoutant qu'il s'engageait à partir de samedi à "ne plus avoir de relation ou de contact à caractère officiel avec Taïwan. (Belga)