Météo - Retour d'un temps sec à prévoir dimanche

Le ciel dominical sera couvert, avec des pluies continues et abondantes en matinée. L'après­-midi, les précipitations deviendront plus intermittentes et tomberont plutôt sous forme d'averses. Un coup de tonnerre ne sera d'ailleurs pas exclu, notamment dans le sud du pays. Les maxima oscilleront entre 5 degrés en Hautes­ Fagnes et 9 ou 10 degrés dans le centre et en Lorraine belge. Le vent, d'abord souvent modéré de sud­-est, deviendra temporairement faible et variable dans le nord du pays alors qu'il se renforcera tout en virant au sud­-ouest dans le sud. En fin de journée, il s'orientera au secteur nord à nord­-ouest sur l'ensemble des régions et deviendra fort à la Côte. (Belga)