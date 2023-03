NBA - Denver domine Milwaukee dans le choc des leaders de Conférence

Le duel était aussi celui de deux candidats sérieux au trophée de MVP entre le double tenant Nikola Jokic, favori à sa succession, et Giannis Antetokounmpo qui l'a précédé à deux reprises également au palmarès (2019, 2020). Le Serbe (31 pts, 11 passes) et le Grec (31 pts, 9 rbds, 4 interceptions) ont été tous deux très performants. Sacramento (3e) s'est un peu plus rapproché d'une qualification pour les playoffs, après sa victoire (121-113) contre Utah. En l'absence de DeAaron Fox, les Kings se sont appuyés sur Kevin Huerter (27 pts) et Domantas Sabonis (16 pts, 15 rbds). Phoenix, 4e, a réussi à plutôt bien museler Joel Embiid (28 pts, 10 rbds), pour vaincre Philadelphie (125-105). Devin Booker, auteur de 29 points, et Bismack Biyombo (17 pts, 13 rbds, 5 contres) ont guidé les Suns, qui devraient bientôt récupérer Kevin Durant presque rétabli de son entorse à la cheville droite. Côté Sixers (troisième à l'Est), qui concèdent leur troisième défaite en quatre matches, la fatigue a semblé évidente, même si elle ne s'est pas vue chez Tyrese Maxey (37 pts). La Nouvelle-Orléans a remporté un succès important chez les Clippers (110-131), grâce à Brandon Ingram et Trey Murphy III (10/12 à 3pts), auteurs chacun de 32 points. Les Pelicans grimpent au 9e rang, avec le même bilan équilibré (37 victoires/37 défaites) que les Lakers (8e) et les Timberwolves (7e). A l'Est, Brooklyn a fait la bonne opération en vue de la 6e place, la dernière directement qualificative pour les playoffs, en s'imposant à Miami (100-129), qui l'occupait. Mikal Bridges (27 pts) et Cameron Johnson (23 pts) se sont distingués dans les rangs des Nets. (Belga)