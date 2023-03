Standard&Poors maintient la notation AA avec perspective négative de la Région bruxelloise

Cette évaluation porte sur la solvabilité de la Région-capitale. Cette notation est la même que celle attribuée en septembre dernier. Dans un communiqué, le ministre bruxellois des Finances et du Budget s'est dit satisfait de ce maintien, à la sortie de plusieurs années "très turbulentes", marquées par une crise sanitaire sans précédent, la guerre en Ukraine, une crise des réfugiés et une forte hausse de l'inflation. "Cela signifie que nous avons réussi à convaincre S&P avec nos politiques financières et fiscales", a ajouté Sven Gatz. Il dit "rester déterminé à maintenir et à respecter la trajectoire budgétaire convenue par le gouvernement de Bruxelles, afin de revenir à l'équilibre le plus rapidement possible. Cela signifie un équilibre en 2024, à l'exclusion des investissements stratégiques". Le ministre a confirmé que la Région bruxelloise réformera l'administration avec le programme Optiris et modernisera les règles budgétaires. En outre, les spending reviews se poursuivront, l'accent étant mis cette année sur les prestations familiales et la politique d'innovation économique. Le gouvernement bruxellois continuera également à réduire les dépenses courantes. "S&P accordant une attention particulière à la gestion de la dette, il est évident que la région bruxelloise doit maîtriser la croissance de la dette, voire la réduire. À cette fin, M. Gatz a mis des scénarios concrets sur la table du Conseil des ministres pour réintégrer les investissements stratégiques dans le budget après 2024", selon le cabinet du ministre. (Belga)