Tour de Catalogne - Vainqueur d'étape à Barcelone et 2e au général, Remco Evenepoel s'est dit "très heureux"

"Oui, je suis très heureux, c'était dur, mais comme j'ai dit ce matin, ça allait être très difficile de revenir sur Primoz dans une étape comme ça. On a montré qu'on était les plus forts encore. Mon équipe a pris ses responsabilités depuis le départ et aujourd'hui aussi. On mérite cette victoire et c'est bien d'avoir battu Primoz à Barcelone", a commenté Remco Evenepoel au micro des organisateurs et qui finit à six secondes du Slovène au classement final, malgré ses attaques dans les montées de Montjuiic jalonnant le parcours dimanche. "C'est l'un des meilleurs coureurs au monde, il est en grande forme donc je savais que s'il y en avait un qui pouvait me suivre c'était lui. Comme je dis toujours, c'est plus facile de défendre un maillot que d'attaquer pour aller le chercher. C'est une grande victoire pour lui et pour moi, je suis très heureux d'avoir gagné dans une étape comme celle de Barcelone J'étais venu ici pour être sur le podium du général et gagner des étapes. Je termine 2e à 6 secondes, c'est pour ainsi dire dans le même temps, mais l'un de nous deux devait gagner." (Belga)