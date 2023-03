Turkménistan: législatives sous l'oeil de la puissante famille au pouvoir

Les bureaux de vote de ce pays, quasiment entièrement recouvert par les sables bordant la mer Caspienne, ont fermé à 19H00 locales (16H00 HB), selon la commission électorale. D'après la même source, 91,12% des quelque 3,5 millions d'électeurs ont voté et les résultats doivent être annoncés au plus tard d'ici une semaine. L'économie turkmène repose quasi exclusivement sur la commercialisation de ses immenses réserves de gaz, d'autant plus convoitées depuis l'invasion russe de l'Ukraine. Ces derniers mois, le président turkmène a notamment rencontré ses homologues russe Vladimir Poutine et chinois Xi Jinping. Ex-république soviétique, le Turkménistan est dirigé depuis plus de 16 ans par les Berdymoukhamedov et aucune élection n'a été jugée libre et équitable par les observateurs occidentaux. (Belga)