Visite d'État en Afrique du Sud - Le Roi et la Reine visitent le Kirstenbosch, haut lieu de protection de la biodiversité

Couvrant près de 528 hectares, ce site a été créé en 1913 pour protéger la flore sud-africaine. À ce titre, le jardin botanique met l'accent sur les plantes indigènes. Philippe et Mathilde, soucieux de souligner l'importance de la biodiversité, ont bénéficié d'une promenade guidée à travers un parcours sentier inspiré d'un squelette de serpent à la cime des arbres. Le couple royal n'est pas venu les mains vides. Il a fait don au jardin botanique de deux arbres à pain rares et menacés, qui ont grandi dans le jardin botanique de Meise. Il s'agit des espèces encephalartos dyerianus (arbre à pain de Lillie) et encephalartos middelburgensis (arbre à pain de Middelburg), dont il ne reste respectivement que 350 et 180 spécimens à l'état sauvage. Philippe et Mathilde ne sont pas non plus repartis les mains vides. Ils ont reçu un arbre d'argent (leucadendron argenteum), une autre espèce menacée du Cap-Occidental. Kirstenbosch appartient à l'Institut national sud-africain de la biodiversité SANBI. Il y a quelques années, cet institut a également reçu un financement du gouvernement flamand par l'intermédiaire du Fonds mondial pour le climat (GCF) des Nations unies. Avec la visite de Kirstenbosch, le programme de la visite d'État touche à sa fin. Le consulat général de Belgique au Cap organise encore, dimanche soir, une réception à la résidence belge. Lundi, la délégation reprend l'avion pour Bruxelles. (Belga)