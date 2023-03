WTA Miami - Défaite de Kimberley Zimmermann lors de son premier match en double

Zimmermann et Bondar verloren ont perdu leur premier duel en deux sets (6-1 et 6-3) contre la Russe Anna Kalinskaya et l'Américaine Caty McNally. Les joueuses se sont affrontées durant 54 minutes. Vendredi, Elise Mertens s'est qualifiée pour le deuxième tour du double du tournoi de tennis WTA 1000 de Miami, associée à l'Australienne Storm Hunter. Kirsten Flipkens a quant à elle été éliminée au premier tour, en double avec l'Américaine Bethanie Mattek-Sands. (Belga)