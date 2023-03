WTA Miami - Elise Mertens écarte Petra Martic et file en huitièmes de finale

Mertens, 39e mondiale, s'est imposée en deux sets (6-4, 6-3) contre la Croate Petra Martic, 41e mondiale et tête de série N.29. La rencontre a duré 01 heure et 47 minutes. Pour une place en quarts de finale, la Limbourgeoise affrontera la Kazakhe Elena Rybakina (WTA 7/N.10), récente lauréate du WTA 1000 d'Indian Wells. Mertens est encore engagée en double en Floride. Associée à l'Australienne Storm Hunter, elle affrontera au 2e tour la paire composée de la Roumaine Monica Niculescu et la Polonaise Alicja Rosolska qui avait battu Kirsten Flipkens et l'Américaine Bethanie Mattek-Sands au 1er tour. (Belga)