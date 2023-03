Chambre du conseil Anvers - Le suspect de la tentative de car-jacking du coach de l'Antwerp renvoyé en correctionnelle

Dans la nuit du 24 au 25 octobre 2022, Mark Van Bommel est entré à bord de sa Porsche Panamera dans le parking souterrain de l'Entrepotplaats à Anvers. En bas, il a été approché par un homme muni d'une torche et d'une arme à feu. Le coach a alors enclenché la marche arrière et est sorti rapidement du parking, pour appeler à l'aide. L'agresseur a pris la fuite à pied. La police a saisi le véhicule de M. Van Bommel pour enquête et a trouvé un traceur sous la calandre. Grâce au compte lié, les enquêteurs ont atteint un Somalien de 25 ans résidant au centre d'asile de Kapellen. Le suspect a nié toute implication et a affirmé n'avoir que 17 ans. Son âge osseux montre toutefois qu'il est majeur. "Le suspect a été déféré devant le tribunal correctionnel, où il devra répondre ultérieurement de tentative d'extorsion avec violence, à main armée, la nuit", a déclaré le parquet d'Anvers. (Belga)