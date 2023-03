Crise de l'accueil - Fin de l'occupation du futur Centre de crise à Bruxelles, les occupants transférés

Après confirmation que tous les demandeurs d'asile occupant le bâtiment avaient droit à un hébergement temporaire puis permanent jusqu'à la fin de leur procédure d'asile, l'occupation a pris fin. "Nous fermons ce chapitre. Une solution a été trouvée pour ce groupe, mais pas pour les 2.500 autres personnes qui vient dans les rues de Bruxelles", a déclaré Ike, du collectif de soutien. Vers 14h00, un premier groupe de 39 demandeurs d'asile a été transféré dans un centre d'hébergement temporaire de la Croix-Rouge, situé rue Belliard à Bruxelles. Un deuxième groupe de 31 personnes a été pris en charge environ une heure plus tard et conduit vers un site d'accueil près de Montgomery. "Tout s'est déroulé dans la sérénité et le calme. C'est une bonne chose qu'une solution ait été trouvée, mais il est regrettable qu'il ait fallu faire appel à un juge de paix", a réagi Thomas Willekens, chargé de mission à Vluchtelingenwerk Vlaanderen. "Le droit à l'hébergement n'a pas été respecté, ce qui reste le nœud du problème. Tant que celui-ci ne sera pas résolu, ces occupations se répéteront." De son côté, l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile, Fedasil, a affirmé qu'elle appliquerait la décision du juge de paix. "Chaque personne se verra attribuer un abri dans la mesure où celle-ci y a encore droit à ce moment-là." (Belga)