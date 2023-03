David Goffin va reprendre les entraînements sur le terrain cette semaine

"David va mieux", a-t-il expliqué. "Je l'ai eu au téléphone fin de la semaine dernière et tout se passe bien pour l'instant. Il a repris l'entraînement physique et les examens de contrôle qu'il est venu effectuer en Belgique se sont révélés rassurants. Il a prévu de reprendre la raquette cette semaine à Monaco." David Goffin ne sait toutefois pas encore s'il sera en mesure de renouer avec la compétition au tournoi ATP 250 de Marrakech, qui commence lundi prochain et où il avait conquis le sixième titre de sa carrière l'an dernier en battant en finale le Tchèque Alex Molcan. Le N.1 belge attendra vraisemblablement la dernière minute pour se décider. "Marrakech est déjà dans une semaine", a poursuivi Martin Roux. "Le laps de temps est donc relativement court. David verra quelles sont ses sensations et décidera en fonction. S'il doit faire l'impasse, la reprise s'effectuera alors au tournoi ATP Masters 1000 de Monte-Carlo, la semaine suivante." (Belga)