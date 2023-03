Euro U21 2023 - La Belgique termine son stage par une victoire 3-2 sur le Japon

Le positionnement haut des Diablotins portait directement ses fruits. Ewoud Pletinckx remportait un duel dans l'entrejeu, le ballon arrivait à Largie Ramazani qui, des 20 mètres, envoyait le cuir dans les filets de Leo Brian Kokubo (5e). Ramazani lançait ensuite Yorbe Vertessen qui trompait le gardien au premier poteau (20e). A nouveau, l'action avait démarré grâce au bon pressing belge. Ramazani obligeait Kokubo à se détendre sur les suites d'un corner (43e) puis un coup franc de Yuito Suzuki terminait de peu à côté (45e). Comme vendredi passé contre la République tchèque (0-0), Jacky Mathijssen passait ses troupes en revue et procédait à huit changements à la pause, ainsi qu'à un changement de système, passant de 3 à 4 derrière. La rencontre changeait de visage. Oublié au second poteau sur un corner de la droite, Kein Sato réduisait l'écart (54e). Yuito Suzuki égalisait d'une frappe croisée de la droite, après avoir trouvé de l'espace dans la défense belge (64e). Déjà dangereux avec une tête repoussée par Kokubo (46e) et une reprise qui frôlait la transversale (61e), Kyan Vaesen se trouvait à la réception d'un centre de la droite d'Hugo Siquet, après une nouvelle récupération haute, pour offrir la victoire aux Belges (85e). Les espoirs joueront encore un amical en Israël le 15 juin avant de s'envoler pour la Géorgie où ils affronteront, à l'Euro, les Pays-Bas (le 21), le pays-hôte (le 24) et le Portugal (le 27). (Belga)