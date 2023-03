Euroligue féminine - Le Final Four aura lieu du 14 au 16 avril à Prague

Les deux demi-finales auront lieu le vendredi 14 avril avec notamment un duel entre Emma Meesseman (Fenerbahce) et Kim Mestdagh (Schio). L'autre demi-finale mettra aux prises Prague et Mersin. Le match pour la troisième place et la finale sont prévus le dimanche 16 avril dans la Kralovka Arena qui peut accueillir jusqu'à 1.300 personnes. Les heures de rencontres ne sont pas encore connues. (Belga)