Fin de l'exercice de simulation d'une attaque armée à l'athénée de Waremme

Quelque 300 figurants ont participé à l'opération rassemblant des pompiers, des policiers, des membres des unités spéciales et d'autres services d'intervention, dans le cadre d'un exercice Amok, sur le site de l'athénée de Waremme, en province de Liège. Parallèlement à l'engagement de 110 membres du personnel de l'établissement scolaire waremmien dans l'exercice, 50 étudiants de l'athénée royal Liège Atlas ont joué le rôle des élèves attaqués. Le quartier a été bouclé durant toute la matinée. Selon le scénario, des individus armés ont fait irruption dans les locaux de l'école, prenant plusieurs personnes en otage. Quatre victimes sont décédées et plusieurs dizaines d'autres ont été blessées. Des échanges de coups de feu ont eu lieu dans les trois étages du bâtiment scolaire. Un centre de crise a été installé dans les caves de la caserne des pompiers. "Nous espérons que jamais un pareil incident ne se produise chez nous, mais sans l'organisation de telles opérations d'entraînement, beaucoup de personnes des différents services ne se rencontreraient jamais", a commenté le bourgmestre Jacques Chabot. "Nous avons pu sensibiliser nos équipes et permettre aux membres de notre personnel d'acquérir certains réflexes pour faire face à une potentielle agression de ce type. C'est aussi l'occasion de tester nos procédures internes", conclut la directrice de l'athénée, Vinciane Belboom. L'exercice a été baptisé Amok, du mot malais "amuk", qui désigne une rage meurtrière incontrôlable. L'action organisée lundi était destinée à coordonner les différents services publics amenés à réagir lors d'un tel événement. (Belga)