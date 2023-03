Le Vatican va envoyer un discours du pape dans l'espace

Ce "nano-livre" sera mis en orbite à 525 km d'altitude par une fusée Falcon 9 de SpaceX qui décollera le 10 juin depuis la base aérienne de Vandenberg, en Californie, a annoncé le Saint-Siège lors d'une conférence de presse à Rome. La pièce électronique microgravée d'à peine 2 mm sera embarquée sur un satellite rectangulaire d'une trentaine de cm (un "CubeSat") équipé de panneaux solaires et conçu par des étudiants de l'école polytechnique de Turin (Italie). Elle contiendra un discours prononcé par le pape François le 27 mars 2020 en pleine pandémie. Ce jour-là, seul sur une place Saint-Pierre déserte et balayée par la pluie, le chef de l'Eglise catholique avait exhorté le monde "apeuré et perdu" à revoir ses priorités. Baptisé "Spei Satelles" ("satellite de l'espoir", en latin), le projet - dont le budget n'a pas été précisé - est mené conjointement par le Vatican, l'Agence spatiale italienne et différents instituts italiens. L'objectif de cette collaboration est d'envoyer ce discours "au-delà des frontières terrestres pour atteindre depuis l'espace autant de femmes et d'hommes que possible sur notre planète en difficulté", a expliqué le président de l'Agence spatiale italienne, Giorgio Saccoccia. (Belga)