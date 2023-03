Les Cubains ont voté pour renouveler leur Assemblée nationale

Les 23.648 bureaux de vote ont fermé à 19H00 locales, soit une heure plus tard qu'annoncé préalablement par les autorités électorales. Selon les derniers chiffres provisoires disponibles, à 14H00 le taux de participation, enjeu du scrutin pour les opposants au pouvoir, était de 60,14%, selon le Conseil électoral national. Huit millions d'électeurs étaient appelés à ratifier les 470 candidats, 263 femmes et 207 hommes, en majorité membres du Parti communiste cubain (PCC, unique), destinés à occuper les 470 sièges de l'Assemblée nationale du pouvoir populaire. A Cuba, où des scrutins sont organisés depuis 1976, le vote n'est pas obligatoire, mais l'opposition est interdite. Les électeurs cubains avaient sur leur bulletin deux possibilités: cocher le nom d'un ou plusieurs candidats de la circonscription ou cocher l'option "vote pour tous" qui implique un soutien aux 470 candidats. Ce scrutin législatif intervient au moment où Cuba traverse sa pire crise économique depuis 30 ans, avec une inflation galopante et une vague migratoire sans précédent, sous l'effet conjugué des conséquences de la pandémie, du renforcement des sanctions américaines et des faiblesses économiques du pays. Privée de candidats, l'opposition avait appelé à l'abstention sur les réseaux sociaux. Le dissident Manuel Cuesta Morua, membre du Conseil pour la transition démocratique à Cuba, a écrit sur Twitter être attentif à "la mathématique électorale du gouvernement". "A 9H00, il dit que 18,2% de l'électorat a voté. A 11H00, 41,66%. Ce qui veut dire qu'en moins de deux heures la participation a augmenté de 23,46%. Impossible! Les bureaux de vote son vides", a dénoncé l'opposant. (Belga)