Les musées bruxellois seront ouverts en soirée du 13 avril au 18 mai pour leurs Nocturnes

Chaque jeudi au cours de cette période, six musées seront exceptionnellement ouverts au public de 17h00 à 22h00. Les soirées seront organisées par quartiers, afin de permettre aux participants de combiner la visite de plusieurs lieux au cours de la même sortie. Des promenades guidées seront également proposées entre les musées. La saison débutera avec un vernissage le long du Canal, le 13 avril à 17h00. Un tour à vélo permettra notamment de partir à la découverte des musées du quartier, et le MIMA accueillera un bar et un concert dans sa cour. Pour un tarif unique de 5 euros par entrée, ou de 2,5 euros pour les moins de 26 ans, les visiteurs pourront profiter d'une grande variété de visites guidées, d'expositions, d'ateliers artistiques, ou encore d'un accès privé à certaines réserves. Il sera par exemple possible de découvrir la cuisine sauvage au jardin des plantes médicinales Paul Moens, d'admirer l'immense collection d'horloges en faïence du Clockarium ou encore d'assister à une lecture de poèmes érotiques au MEM. Certains évènements représenteront également l'occasion de s'immerger dans la vie quotidienne des artistes, en écoutant une mise en musique des œuvres du poète au Musée Maurice Carême, ou en fabriquant son panier au FelixArt museum. Les Nocturnes s'associeront par ailleurs avec l'initiative de la Région bruxelloise, qui a décidé de mettre l'Art nouveau à l'honneur en 2023. Chaque semaine, la visite d'une maison Art nouveau ou d'une exposition sur cette thématique sera dès lors organisée. Après six soirées et la participation de 37 institutions, les Nocturnes se clôtureront le 18 mai, journée internationale des musées. (Belga)