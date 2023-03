Matthieu Bonne parcourt 3.600 kilomètres à vélo et bat un record mondial

Parti lundi dernier, il a pédalé environ 20 heures par jour, s'autorisant trois heures de sommeil toutes les 24 heures. En moyenne, il a roulé quotidiennement 500 kilomètres. Son aventure ne s'est pas déroulée sans encombre. Dès le deuxième jour du voyage, Matthieu Bonne a dû affronter des vents violents et énormément de pluie. Le lendemain, le temps orageux l'a contraint à raccourcir son trajet. Le sportif a dû faire face à des inondations et des vents de 40 km/h. Il a ensuite été victime d'une crevaison, le sixième jour, mais a pu rapidement remonter en selle. Matthieu Bonne n'en était pas à son coup d'essai: il a déjà participé au Marathon des Sables et a traversé la Manche à la nage. En septembre 2020, il a été le premier à nager tout le long de la côte belge sans interruption. Au mois de mai dernier, il avait pris part à une série de triathlons aux Îles Canaries. (Belga)