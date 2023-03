Nébulosité variable avec quelques giboulées pour entamer la semaine

A l'aube, quelques averses hivernales pourraient très localement blanchir le sol et le rendre temporairement glissant, met en garde l'institut météorologique. Celles-ci pourraient laisser une petite couche de neige de l'ordre de 1 cm en Ardenne. En journée, des éclaircies alterneront avec des nuages cumuliformes donnant lieu à quelques averses de pluie, de grésil ou de neige fondante. Les maxima se situeront entre 2 ou 3 degrés sur les sommets de l'Ardenne et 7 ou 8 degrés en plaine, sous un vent modéré, et à la côte assez fort, de secteur nord-ouest. Les rafales seront généralement de l'ordre de 40 ou 50 km/h mais pourraient atteindre 60 km/h sous les averses. (Belga)