PGA Tour - L'Américain Sam Burns remporte le World Golf Championship Match Play

Sam Burns, 26 ans, 15e mondial, qui remporte un prix de 3,5 millions de dollars, devient le premier joueur à remporter le WGC de Match Play pour sa première participation depuis l'Australien Geoff Ogilvy en 2006. Plus tôt dans la journée, Burns a battu en demi-finales le tenant du titre Scottie Scheffler, numéro.1 mondial, tandis que Young avait battu en demi-finales Rory McIlroy. La finale a débuté par un birdie de Young au deuxième trou, mais Burns est revenu à égalité, avec un birdie au cinquième trou. Après un birdie au sixième trou, Burns a profité d'un bogey de Young au 7e pour prendre 2 coups d'avance. Burns a ensuite réussi deux birdies aux 8e et 10e trous pour prendre une avance de 4 coups. Il a signé un nouveau birdie sur le 11e trou, mais Young a également réussi un birdie sur ce trou. Après des nouveaux birdies aux 12 et 13e trous, Burns avait six coups d'avance avec seulement cinq trous à jouer, ce qui lui a assuré la victoire. McIlroy, qui devient numéro 2 mondial devant l'Espagnol Jon Rahm, a battu, dans le match pour la troisième place, Scheffler, qui défendra son titre au Masters d'Augusta dans deux semaines. - Finale: Sam Burns (USA) bat Cam Young (USA) 6&5 - 3e place: Rory McIlroy (IdN) bat Scottie Scheffler (USA) 2&1 (Belga)