Premier League - Antonio Conte remercié par Tottenham

L'Italien est arrivé chez les Spurs le 2 novembre 2021 pour sa seconde expérience en Angleterre après avoir mené Chelsea entre 2016 et 2018. Conte s'est exprimé sans détour le samedi 18 mars après le partage 3-3 concédé face à la lanterne rouge Southampton, qui a inscrit deux buts dans les treize dernières minutes. L'ancien sélectionneur de l'Italie (2014-2016) s'en est pris à ses joueurs "égoïstes" et à une équipe qui n'a pas réussi à mettre fin à une disette de trophées qui dure depuis 2008. "Cela fait vingt ans que le propriétaire est là et ils n'ont jamais rien gagné, mais pourquoi ? La faute incombe-t-elle uniquement au club, ou à tous les managers qui sont restés ici ? Vous vous trouvez un alibi, un autre alibi. Vous essayez de trouver une excuse pour les joueurs. D'accord, continuez à faire cela, à trouver une excuse pour les joueurs. Vous ne faites que cela ! Vous ne faites que cela. Des excuses pour les joueurs. Mais les joueurs, peut-être, mon avenir, alors nous avons perdu la confiance, ils ont perdu l'esprit, ils ont perdu le sens de l'équipe. Des excuses. Des excuses. Des excuses. Essayez de les protéger à chaque fois." La saison dernière, il avait conduit Tottenham dans le top 4 pour se qualifier pour la Ligue des Champions. Cette saison, malgré une vague de transferts cet été, les résultats ont été inégaux. Les Spurs sont 4e de le Premier League mais ont été éliminés en huitièmes de finale de la Ligue des Champions par l'AC Milan et au même stade de la Coupe d'Angleterre par Sheffield United (D2). (Belga)