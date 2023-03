Procès des attentats à Bruxelles - Audience retardée au Justitia en raison d'un mouvement d'humeur de la police fédérale

La presse et les avocats étaient tenus à l'écart et ne pouvaient pénétrer à l'intérieur du Justitia. Cette semaine, les derniers témoignages de victimes et proches des victimes des attentats sont au programme de la cour d'assises de Bruxelles chargée du procès des attentats du 22 mars 2016, avant l'interrogatoire des accusés la semaine prochaine. (Belga)