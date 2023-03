Selah Sue et Daan ajoutés à l'affiche du festival Dranouter

Le guitariste et chanteur pop rock Daan jouera le 4 août, le même jour que l'orchestre de jazz new-yorkais Lucky Chops qui a fait sensation sur internet avec leurs propres chansons et des reprises de fanfares. Le 6 août, la chanteuse et parolière de jazz, soul et reggae Selah Sue sera de retour, notamment pour défendre son dernier opus "Persona", sorti l'année dernière. Nouveauté cette année, les organisateurs mettent à l'honneur des jeunes talents de la scène locale et internationale tels que le groupe folk Naragonia Quartet, le trio acoustique Snaarmaarwaar, l'artiste folk-électro Vincent Coomans, le groupe néo-folk Broes, le trio féminin Laïs mais également Loogaroo Quartet, Omar Dahl et Ão. Des programmateurs de concerts et de festivals flamands et britanniques ont été invités à découvrir ces nouveaux sur la scène de Dranouter. Bazart, Warhaus, Merol, et Jungle By Night avaient déjà été annoncés. Les organisateurs annoncent que "d'autres surprises suivront bientôt". L'édition précédente avait attiré 51.000 festivaliers. (Belga)