Sept morts dans l'explosion d'une fabrique de chocolat et de confiserie aux Etats-Unis

(Belga) Le bilan de l'explosion survenue vendredi dans une usine de confiserie et de chocolat à West Reading, en Pennsylvanie, s'élève à sept morts, a annoncé la maire de la ville, Samantha Kaag, lors d'une conférence de presse lundi. Elle a précisé que tous les éléments du drame faisaient l'objet d'une enquête afin de découvrir la cause de l'explosion et de s'assurer que cela ne se reproduise jamais.