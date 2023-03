TikTok - Le ministre Clerfayt recommande aux pouvoirs locaux bruxellois d'interdire TikTok

Il recommande également de supprimer toutes les applications TikTok existantes sur les appareils de service et de les désinstaller sur les appareils personnels. "Il est tout à fait logique que les autorités locales suivent les recommandations en termes de cybersécurité. Nous devons protéger nos institutions bruxelloises de toute tentative d'espionnage ou de fuite de données. J'invite donc les communes à mettre rapidement ces directives en application", a souligné Bernard Clerfayt. La semaine dernière, le gouvernement bruxellois avait déjà interdit temporairement l'installation et l'utilisation de l'application TikTok sur les appareils professionnels de son personnel. NOTE POUR LES REDACTIONS, non destinée à être publiée: Pour un graphique interactif, rendez-vous sur https://platform.localfocus.nl/belga/#/map/b411c985b79aef181912503532a6fa78a0278b7a1f2f959031454da513a281f9/ .Les graphiques sont mis en forme en respectant votre charte graphique et dans des formats destinés à être publiés en ligne. Les graphiques sont proposés gratuitement aux clients de Belga media dans une phase test. (Belga)