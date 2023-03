Un exercice simule une attaque à main armée à l'athénée de Waremme

Pompiers, policiers, unités spéciales et autres services d'intervention sont mobilisés depuis lundi vers 10h00 dans le centre de Waremme, en province de Liège, où est mené un exercice Amok. Tout le quartier est bouclé. Selon le scénario, des individus armés ont fait irruption dans les locaux de l'établissement scolaire. Plusieurs personnes ont été prises en otage. Des victimes sont décédées et plusieurs dizaines d'autres ont été blessées. Un centre de crise a été installé dans les caves de la caserne des pompiers. Selon les informations recueillies vers 11h00, tous les otages ont été libérés et les blessés évacués. L'un des preneurs d'otages aurait été abattu. Des fouilles du bâtiment étaient en cours. L'expression Amok vient du mot malais "amuk", qui désigne une rage meurtrière incontrôlable. L'exercice en cours est destiné à coordonner les différents services publics amenés à réagir lors d'un tel événement. (Belga)