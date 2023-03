Un virus à l'origine des malaises d'élèves de Thuin qui séjournaient à Malmedy

"Des analyses sont en cours du côté de l'agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) et l'eau de distribution a été mise hors de cause. Par contre, plusieurs personnes ont été testées positives au norovirus. Un virus à l'origine de gastroentérites", explique le bourgmestre de Malmedy. "On se dirige donc plutôt vers une origine virale que bactérienne", ajoute-t-il. L'auberge de jeunesse avait été fermée à la suite des malaises constatés durant la nuit de jeudi à vendredi. "Au cours du week-end, tout a été nettoyé en profondeur et dès ce mardi, l'auberge peut rouvrir ses portes", signale Jean-Pauls Bastin qui rassure quant à l'état de santé des adolescents qui avaient été hospitalisés. "Ils ont tous pu regagner leur domicile durant la journée de vendredi ou samedi matin". (Belga)