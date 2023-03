Visite d'État en Afrique du Sud - Le couple royal de retour en Belgique

La délégation était partie en Afrique du Sud mercredi, pour la toute première visite d'État belge dans ce pays. Le couple royal était notamment accompagné de la ministre fédérale des Affaires étrangères Hadja Lahbib, des ministres-présidents wallon Elio Di Rupo et bruxellois Rudi Vervoort, du ministre flamand des Finances Matthias Diependaele ainsi que de chefs d'entreprise et d'universitaires. Après les usages protocolaires dans la capitale administrative Pretoria et un forum d'affaires jeudi, Philippe et Mathilde se sont rendus à Johannesburg vendredi, où ils ont notamment visité le musée Hector Pieterson, consacré au soulèvement du 16 juin 1976 contre le régime de l'apartheid à Soweto. La délégation belge a ensuite passé le week-end au Cap. Le programme du samedi comprenait un passage à l'Université de Western Cape. Dimanche, le Roi et la Reine ont été accueillis par des enfants chantant et dansant au Philippi Village, un projet socio-économique situé dans le township du même nom, qui comprend également des initiatives belges. La visite du jardin botanique national de Kirstenbosch, qui s'étend sur près de 530 hectares, était l'un des derniers points à l'ordre du jour du dimanche après-midi. (Belga)