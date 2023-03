Affaire Jürgen Conings - Le chasseur qui a découvert le corps devant le tribunal pour la vente des vidéos

Le 20 juin 2021, le chasseur avait découvert le corps sans vie de Jürgen Conings, un militaire devenu la personne la plus recherchée de Belgique un mois plutôt après avoir volé des armes à la caserne de Bourg-Léopold et menacé de commettre un attentat. Le chasseur avait filmé la dépouille et le lieu de la découverte avant de vendre les images au journal allemand Bild, qui les avait publiées sur son site web. Le parquet du Limbourg a ouvert une enquête criminelle. En ce qui concerne la détention illégale d'armes, le dossier n'a pas de rapport direct avec l'affaire Jürgen Conings, mais y est néanmoins lié. En effet, c'est lors d'une perquisition en lien avec la mort du militaire menée au domicile du chasseur que les enquêteurs ont découvert plusieurs armes pour lesquelles l'homme ne possédait pas de permis. Disclaimer : Belga diffuse quotidiennement des dépêches reprenant des informations provenant d'autres médias. Ces dépêches sont identifiables par le mot-clé PRESS. Belga ne peut toutefois pas être tenu pour responsable de ces informations fournies par d'autres médias. Merci aux rédactions qui les utiliseraient de toujours citer la source exacte des informations relayées par Belga. (Belga)