Avec 6,7 millions d'utilisateurs, itsme atteint la rentabilité

Quatre-vingts pour cent des Belges entre 16 et 74 ans possèdent aujourd'hui un compte itsme. Ceux-ci ont utilisé l'application pour effectuer 315 millions d'actions en 2022, soit une moyenne annuelle de 47 par utilisateur. Ce qui constitue une nouvelle hausse de 35% par rapport à 2021. L'option 'itsme Sign', qui permet de parapher des documents avec la même valeur légale qu'une signature manuscrite, a enregistré 1 million d'utilisations, soit une augmentation de 135%. La plate-forme revendique une place de leader pour se connecter aux sites des autorités, mais les partenariats avec les entreprises privées sont en constante progression, dépassant désormais la barre des 900. Ce qui a permis à l'application de générer des revenus supplémentaires et d'atteindre le seuil de rentabilité. Après avoir fait ses premiers pas aux Pays-Bas et au Luxembourg, l'heure est maintenant au développement à l'international. (Belga)