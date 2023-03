Challenger de Lille - Gauthier Onclin éliminé dès le premier tour

Onclin, 224e mondial, s'est incliné en deux sets 6-3, 6-2 contre le Turc Cem Ilkel, 231e mondial et repêché en tant que 'lucky loser'. La rencontre a duré 1 heure et 10 minutes. Plus tôt mardi, Michael Geerts, 233e mondial, s'est lui qualifié pour le 2e tour après sa victoire 6-4, 6-3 contre le Slovaque Norbert Gombos, 133e mondial et tête de série N.3. Raphaël Collignon (ATP 251) est aussi engagé à Lille et défiera le Français Benoit Paire, 170e mondial et tête de série N.6, au premier tour. Geerts remontera sur le court en fin de journée pour jouer le double aux côtés de l'Allemand Niklas Schell contre l'Israélien Daniel Cukierman et l'Australien Artem Sitak. (Belga)