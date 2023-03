Challenger de Lille - Michael Geerts se hisse en quarts de finale en double

Associé à l'Allemand Niklas Schell, Geerts s'est imposé en deux sets 6-3, 6-2 contre l'Israélien Daniel Cukierman et l'Australien Artem Sitak en seulement 61 minutes de jeu. Pour une place dans le dernier carré, la paire belgo-allemande affrontera les vainqueurs du match entre les Polonais Karol Drzewiecki et Szymon Walkow et la paire tête de série N.2 composée du Jamaïcain Dustin Brown et du Pakistanais Aisam-Ul-Haq Qureshi En simple, Geerts, 233e mondial, s'est qualifié pour le 2e tour mardi après sa victoire 6-4, 6-3 contre le Slovaque Norbert Gombos, 133e mondial et tête de série N.3. Gauthier Onclin, 224e mondial, a lui été éliminé au premier tour mardi après sa défaite 6-3, 6-2 contre le Turc Cem Ilkel, 231e mondial et repêché des qualifications en tant que 'lucky loser'. Raphaël Collignon (ATP 251) est aussi engagé à Lille et défiera le Français Benoit Paire, 170e mondial et tête de série N.6, au premier tour. (Belga)