Des morts après un incendie dans un centre de migrants à la frontière américano-mexicaine

Une journaliste de l'AFP a pu voir les pompiers et sauveteurs transporter plusieurs corps sous des couvertures dans le parking de l'Institut national des migrations (INM) situé près de la frontière. Joint au téléphone par l'AFP, l'INM a confirmé l'incendie mais refusé de donner des indications sur les victimes. Selon des médias locaux citant des sources officielles non identifiées, des dizaines de personnes seraient mortes. Un sauveteur qui a requis l'anonymat faute d'autorisation pour s'exprimer a expliqué qu'environ 70 migrants, la plupart des Vénézuéliens, se trouvaient sur le site. L'incendie a débuté peu avant minuit lundi, suscitant la mobilisation au petit matin mardi des pompiers et de dizaines d'ambulances. Ciudad Juarez, voisine d'El Paso (Texas), est l'une des villes frontalières d'où de nombreux migrants sans papiers cherchent à gagner les Etats-Unis pour y demander asile. (Belga)