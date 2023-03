Diables Rouges - Domenico Tedesco opère deux changements contre l'Allemagne, Orel Mangala titulaire

Thibaut Courtois ayant quitté le groupe après une légère blessure aux adducteurs, Koen Casteels est titulaire dans les buts. Devant lui, Tedesco a aligné la même défense qu'en Suède avec de droite à gauche: Timothy Castagne, Wout Faes, Jan Vertonghen et Arthur Theate. Amadou Onana, Kevin De Bruyne, Orel Mangala, qui intègre le onze à la place de Leandro Trossard, formeront le triangle dans l'entrejeu. Yannick Carrasco, à gauche, et Dodi Lukebakio, à droite, auront pour mission d'épauler Romelu Lukaku. Côté allemand, Hansi Flick a lui opéré à trois changements par rapport à la victoire 2-0 contre le Pérou samedi. Marc-André ter Stegen est titulaire dans les buts derrière une défense à quatre composée de droite à gauche par Marius Wolf, Thilo Kehrer, qui remplace Nico Schlotterbeck blessé, Matthias Ginter et David Raum. Au milieu de terrain, Joshua Kimmich et Leon Goretzka, qui supplée Emre Can, joueront en pare-chocs devant la défense et Florian Wirtz sera la pointe la plus offensive du triangle. Timo Werner, à gauche, et Serge Gnabry, qui remplace Kai Havertz, à droite, épauleront Niclas Fullkrug en attaque. Les compositions: Allemagne: ter Stegen; Wolf, Kehrer, Ginter, Raum; Kimmich (cap.), Goretzka, Wirtz; Gnabry, Werner, Fullkrug. Sélectionneur: Hansi Flick (All) Belgique: Casteels; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Onana, Mangala, De Bruyne (cap.); Lukebakio, Carrasco, Lukaku. Sélectionneur: Domenico Tedeso (All) (Belga)