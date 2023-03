Diables Rouges - La Belgique tient sa première victoire contre l'Allemagne depuis 1954

Pour la deuxième de Domenica Tedesco, les Belges démarraient en fanfare avec des buts de Yannick Carrasco (6e) et Romelu Lukaku (9e), pour son 72e but avec l'équipe nationale, sur deux services de Kevin De Bruyne. L'Allemagne réduisait la marque juste avant la mi-temps sur un penalty, Niclas Füllkrug convertissant une faute de main dans le rectangle de Lukaku (44e, 1-2). La seconde période était plus équilibrée, mais la Belgique, avec un 3e but de son capitaine Kevin De Bruyne (78e), assurait sa première victoire sur l'Allemagne depuis septembre 1954 (et un succès 2-0 en amical aussi), malgré un ultime but de Gnabry (87e). Les Allemands, qualifiés pour ce championnat d'Europe organisé chez eux l'an prochain, se préparent avec une série de rencontres qui n'ont d'amicales que le nom. La suite du programme pour les Diables Rouges en qualifications passera par un duel le 17 juin face à l'Autriche, leader du groupe F, qui vient d'aligner un deux sur deux en ouverture des qualifications. Les Autrichiens ont battu chaque fois à domicile l'Azerbaïdjan (4-1) et l'Estonie (2-1) où la Belgique se rendra le 20 juin. Les deux premiers de chacun des dix groupes rejoignent directement l'Allemagne à l'Euro du 14 juin au 14 juillet 2024. Les trois derniers billets seront délivrés à l'issue de barrages influencés directement par la Ligue des Nations pour compléter le plateau des 24 pays. (Belga)